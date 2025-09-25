Sındırgı'da neden bu kadar çok sarsıntı oluyor? 'Bariyer' gerçeği ortaya çıktı

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya'ya göre; bu depremin ardından görülen artçı sarsıntılar, yer altındaki özel bir yapı nedeniyle beklenenden farklı bir şekilde gelişiyor.

"FAY HATTI ENERJİSİNİ TAMAMEN BOŞALTAMADI"

Şenkaya’nın verdiği bilgilere göre; Batı Anadolu’da nadiren rastlanan bu yer altı yapısı, fayın daha uzun mesafeler boyunca kırılmasına engel oldu. 6,1 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede görülen 4 ve üzeri büyüklükteki artçıların, bu bariyerin oluşturduğu enerji sıkışması nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

"Bu bariyer, fayın daha büyük bir kırılma üretmesini engelledi. Normalde 6,5 civarında bir ana şok beklenebilirdi, ancak yapıdaki direnç nedeniyle fay 6,1 büyüklüğünde kırıldı. Kalan enerjiyi ise sık sık meydana gelen 4 ve üzeri artçılarla boşaltmaya çalışıyor" diyen Şenkaya, bu durumun artçıların sayısını ve büyüklüğünü artırdığını ifade etti.

"9 BİNİN ÜZERİNDE SARSINTI KAYDEDİLDİ"

Depremin ardından geçen süreçte bölgede toplamda 9 binden fazla sarsıntı yaşandığını aktaran Şenkaya, bu sayının oldukça yüksek olduğunu ve içlerinde beklenmeyen şekilde 4 büyüklüğünü aşan artçıların da bulunduğunu söyledi.

"ALÜVYON ZEMİN ETKİSİYLE DAHA ŞİDDETLİ HİSSEDİLİYOR"

Sındırgı’daki sarsıntıların çevre illerde de net şekilde hissedilmesinin bir diğer nedeni ise özellikle Bursa bölgesindeki zemin yapısı. Şenkaya’ya göre, Bursa’daki alüvyon zemin, gelen deprem dalgalarını büyüterek hissedilirliği artırıyor. Üstelik Sındırgı’daki depremler yüzeye yakın gerçekleştiği için yüzey dalgaları da bu etkinin artmasına neden oluyor.

"DEPREMLER SÜREBİLİR AMA PANİK YOK"

Son olarak, bölgede artçıların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirten Şenkaya, bu durumun normal olduğunu ve vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.