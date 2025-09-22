Osman Bektaş'tan iki farklı depremin ardından aynı uyarı geldi! Tehlike Gediz ile Sındırgı arasında büyüyor

Önceki gün Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, gözleri bölgedeki sismik hareketliliğe çevirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki depremselliğin Uşak bloğundan Kütahya-Balıkesir bloğuna kaydığına dikkat çekmişti.

Bektaş, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uşak bloğu faylarının 1969-2025 arası depremselliğine ait 6 adet M 6-7 büyüklüğünde deprem enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor. Çanlar kimin için çalınıyor?”

UYARISINI YİNELEDİ

Ünlü yer bilimci, bugün gece saatlerinde 4.9, sabah saatlerinde ise 3.7 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir’in Sındırgı ilçesini değerlendirirken aynı uyarısını bir kez daha yineledi.

DEPREM TEHLİKESİ ARTIYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Simav Fay Zonu’nun doğusunda 1970’te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremi ile batısında 2025’te yaşanan 6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depremi arasında kalan Simav Naşa Fay Zonu’nda depremselliğin giderek tehlikeli bir hal aldığına dikkat çekti.

Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Simav Fay zonunun doğusunda, 1970 M7,2 Gediz, batısında, 2025 M 6,1 Sındırgı depremleri arasında kalan Simav Naşa Fay Zonu depremselliğinin tehlikesi artıyor.

Depremsellik Uşak bloğundan Kütahya Bloğuna geçme eğiliminde"