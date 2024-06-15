Sınır ötesine operasyon! Jetler peş peşe havalandı, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 11:53 - Güncelleme:

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Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.