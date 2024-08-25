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Siparişlere yetişemiyor! Altın kaplamalı zeytin yok satıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk girişimci Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini yenilebilir altın tozuyla kaplayarak, zeytin satışlarında çığır açtı. Özellikle Arap şeyhlerinin ilgi odağı olan zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.

Siparişlere yetişemiyor! Altın kaplamalı zeytin yok satıyor - 1. Resim

İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer, yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini alarak tescil ettirdi.

Siparişlere yetişemiyor! Altın kaplamalı zeytin yok satıyor - 2. Resim

Dünya'nın en sağlıklı gıdası zeytine önem vermek amacıyla zeytinleri yenilebilir altın tozu ile kaplayan Usluer, taleplere yetişmekte zorluk çekiyor. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.

Siparişlere yetişemiyor! Altın kaplamalı zeytin yok satıyor - 3. Resim

"YURTDIŞI TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine daha da değer katmayı düşündük.

Siparişlere yetişemiyor! Altın kaplamalı zeytin yok satıyor - 4. Resim

Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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