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    • Haberler > Gündem > Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı! Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 5 yıl boşa geçti, hiçbir şey yapılmadı

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı! Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 5 yıl boşa geçti, hiçbir şey yapılmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sirkeci, Tren, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattının açılış töreninde konuştu. Buradaki konuşmasında Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'yi eleştiren Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İşte Sirkeci'den geldiğimiz yere kadar tüm binalar, surlar yıkık-dökük. Bunları da inşallah biz yapacağız." diye konuştu. Erdoğan, "Bu şahıs (Ekrem İmamoğlu) nasıl olduysa bir yanlışlık oldu bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çamur, çukur oldu." dedi. Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattının 15 gün ücretsiz olacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni”nde konuşuyor.

    "5 YIL BOŞA GEÇTİ, HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

    Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    Hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik.

    İnşallah Sirkeci Garı'nda, tüm bu istikamette, tarihi eserler başta olmak üzere, buraları sıfır kilometre yenilemeye, buradan tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? Bunu yaparsa AK Parti yapar. İşte 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok.

    İşte Sirkeci'den geldiğimiz yere kadar tüm binalar, surlar yıkık-dökük. Bunları da inşallah biz yapacağız.

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - 1. Resim

    Bu sistem, Bakırköy'ün gelişmesine önemli katkı sağlıyor.

    İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır.

    Yeni bir durağı da mevcut hatta ekledik.

    Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz.

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - 2. Resim

    İMAMOĞLU'NA: BİR YANLIŞLIK OLDU, BU GÖREVİ ALDI

    Bugün burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum; Biz yaklaşık yarım asırdır siyaset yoluyla ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bu güne kadar pek çok göreve geldik. 30 yıl önce İBB Başkanı olarak devraldığımız sorumluluğu, sürdürdük. Gençler bilmeyebilir. Ama anne-babalar bilir.

    Bu şahıs (Ekrem İmamoğlu) nasıl olduysa bir yanlışlık oldu bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çamur, çukur oldu.

    İstanbul'un trafik durum ne halde görüyorsunuz. Toplu taşımada her taraf rezillik! Bu noktalarda ne yaparız ederiz de bu işi çözeriz gibi bir dert yok. Metrobüslere bakıyorsunuz yok! Şehrin birçok bölgesinde trafik kördüğüm halinde.

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı! Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 5 yıl boşa geçti, hiçbir şey yapılmadı - 3. Resim

    2019'da yüzde 47 olan trafik bugün yüzde 67'ye yükseldi. İstanbul halkı 288 saatini trafikte kaybediyor.

    Öncelikli hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmektir.

    Nasıl yalancının mumu yatsıya kadar yanarsa, algı ve sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihi yakında sona erecektir.

    Şimdi 1 Nisan fazla olur. 15 gün diyelim. 15 gün inşallah ücretsiz yapacağız. Hayırlı olsun diyorum.

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - 1. Resim
    Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Projesi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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