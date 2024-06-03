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Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılara büyük darbe! 53 şüpheliye adli işlem yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılara büyük darbe! 53 şüpheliye adli işlem yapıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak ve ilçelerinde yapılan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,56 kilogram eroin maddesi, 5,94 gram esrar maddesi, 5,34 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong, 909 paket sigara, 4 adet cep telefonu, bin 500 adet emtia (gözlük), 1 adet sahte çek, 3 bin 481 adet silah parçası, 3 adet tabanca, 6 adet şarjör ele geçirildi.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılara büyük darbe! 53 şüpheliye adli işlem yapıldı - 1. Resim

Yapılan operasyonlarda 42 kişi kaçakçılık, 10 kişi asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılara büyük darbe! 53 şüpheliye adli işlem yapıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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