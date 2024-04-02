Şişli'de gece kulübünde korkutan yangın: 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Şişli Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 12 kişi ağır yaralandı. İstanbul Valiliği, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 ÖLÜ, 12 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 8 yaralıyı dışarı çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.