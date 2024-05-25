Şişli’de korkutan yangın! Beşiktaş’taki faciayı akıllara getirdi, paniğe neden oldu

Şişli’de bir restoranın bacasında yangın çıktı. Korkutan anlar Beşiktaş’taki faciayı anımsatırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşarken bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangının, restoranın üzerinde bulunan otele sıçramaması için kolları sıvadı. Sistemli çalışma sonucu yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bacanın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.