Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası isyan etti, 'Çocuğumun sağlam bir yeri yok'

8 Aralık 2023 19:53 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:14

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başıboş köpek krizi bir türlü çözülemiyor. Sokakta sayıları giderek artan köpekler, hemen hemen her gün birilerinin canını yakıyor. Köpeklerin son kurbanı, 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz oldu. Ankara’nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi’nde oturan küçük çocuk, dün sabah saat 08.45 sıralarında okula gitmek için boş araziden geçerken yaklaşık 20 tane köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

"OĞLUM PARAMPARÇAYDI"

Evladından güzel bir haber bekleyen baba Halil Yılmaz, yaşananları ağlamaklı gözlerle anlattı. Yılmaz "Ben işteydim. Olayı okul müdüründen öğrendim. Çocuğumu ambulansa bindirilirken gördüm. Paramparça haldeydi. Vücudunun çoğu yerinde et kalmamış. Annesi rahatsız olduğu için okula götüremedik. Kızım eşlik edecekti ama Tunahan 'Abla ben yalnız giderim' demiş. Sonra da başına bunlar geldi. Şu an makineye bağlı yaşıyor, bilinci kapalı. Çok doku kaybı var. Sağlam bir yeri yok. Sırtının kanaması durduruldu. Kollarında, bacaklarında, kafatasında, yüzünde eksiklikler var. Her yeri sargılı” dedi.

"TÜRKİYE'DE HAYVAN SEVGİSİ, İNSAN SEVGİSİNİ GEÇTİ"

Yetkililere ve hayvanseverlere seslenen acılı baba "İlla can mı gitmesi lazım? Dikilen bir ağaç kaç yılda yetişiyor? Türkiye'de hayvan sevgisi, insan sevgisini geçmiş durumda. Biz hangi çağdayız? Burası Türkiye'nin başkenti değil mi? O arazide 50-60 tane köpek var. Bunun çözümü basit. Hayvanseverler birer tane alıp evine götürsün" ifadelerini kullandı.

HAYVANSEVERLERİN YALANINA TEPKİ

Halil Yılmaz, bazı hayvanseverlerin 'Tunahan'ın köpeklere saldırdığı' iddialarını da cevap vererek "Benim evladım, yavru köpeklere mama götürmek için iki kilometre yürüyen bir çocuk. O kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Bunun cüssesi ne ki köpeklere tekme atsın. İnsan bunları söylerken biraz üzülür. Bizim canımız yandı" diye konuştu.