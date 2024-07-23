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Sokak röportajında Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı

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Gündem Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan Hazreti Muhammed hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerde bulunan şahsın tutuklandığını duyurdu.

Bir sokak röportajında Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli konuşmalar yapan şahıs, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu şahsın tutuklandığını duyurdu.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETME SUÇUNDAN TUTUKLANDI 

Bakan Tunç, "Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır." dedi.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR" 

Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir."

Düzenleyen:  - Gündem
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