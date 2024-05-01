Sokakta eski eşini yeni kocası ile gören adam dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var

Kan donduran olay Çorum'da yaşandı. İki yıl önce boşandığı karısını sokakta yeni eşi ile gören adam dehşet saçtı. Eline aldığı bıçakla karısının yeni kocasına saldıran adamı ayırmak isteyenler de yaralandı. Olayda kadının yeni kocası ve araya giren bir kadın canından oldu.

Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay İskilip ilçesine bağlı Ulaştepe Mahallesi Helvacı Sokak'ta yaşandı. Murat Ç. (42), iki yıl önce boşandığı Emine Sungurlu (42) ve eşi Fatih Sungurlu (45) ile gece saatlerinde sokakta karşılaştı. Sungurlu çifti ile Murat Ç. arasında tartışma çıktı.

MİSAFİRLİĞE GİTTİKLERİ ÇİFT KAVGAYI AYIRMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

Sungurlu çiftinin misafirliğe gittiği Ramazan Balaban (50) ve Şerife Balaban (52), sesleri duyarak sokağa çıktı ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CANINDAN OLDU

Sağlık ekipleri, Fatih Sungurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Balaban çifti ise ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ramazan Balaban ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. kısa süre sonra gözaltına alındı. İfadesine başvurulmak üzere emniyete getirilen Emine Sungurlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAHREDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.