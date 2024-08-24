SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul semalarında gösteri yapacak
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.
Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında "İstanbul" başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı