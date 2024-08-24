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SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul semalarında gösteri yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında "İstanbul" başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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