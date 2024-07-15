Söndürülemedi! Aydın'daki kağıt deposu 3 gündür yanıyor

Aydın Söke’deki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kâğıt fabrikası cuma gününden beri yanıyor. Facianın boyutu her geçen saat artıyor, işte bölgeden gelen son görüntüler...

Söke'de bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında söndürülemiyor... İlk gün kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle yeniden kontrolden çıkan alevler fabrikanın her yerini sardı.

23 İLDEN EKİP GÖNDERİLDİ

Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan yangını söndürmek için bölgeye 23 ilden destek ekip gönderilirken çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki adet AS-532 Cougar helikopter de havadan destek veriyor.

Çıkan hortum sonrası alevlerin ikinci depolama alanına sıçradığını belirten Aydın Valisi Yakup Canbolat “Şu ana kadar 140 bin ton atık kâğıt kül oldu. İki uçak ve dört helikopterle müdahale sürüyor” dedi.