Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

15 Aralık 2023 12:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:27

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Fenomen ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay'ın eski eşinin iş yerinin kurşunlatılması olayıyla ilgili suçlandığı belirtildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde işlettiği güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, eski kocasının iş yerlerini kurşunlamaya azmettirmekten İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

5 KİŞİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B’ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların sonunda, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri ve azmettirici olduğu değerlendirilen Ece Ronay’ın yakalanması için operasyon düzenledi.

Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonda Ronay dahil, biri yaşı 18’den küçük olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yeşillik alanda yapılan aramalarda ise 9 milimetre çapında bir otomatik silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 58 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, söz konusu eylemlerle bağlantılı olarak “şüpheli” sıfatıyla yakalanan Ronay ve beraberindeki 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ece Ronay’ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yönetmek veya üye olmak", "Tehdit", "Kasten yaralama", 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait Kadıköy’deki güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişiler tarafından geçtiğimiz hafta kurşunlanmıştı. Sabah saatlerinde işletmeye gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etmiş, olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Güzellik merkezine 3 kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

Ronay'a ait güzellik merkezinin Gebze şubesi de Aralık ayının başında kurşunların hedefi olmuştu.

Silahlı saldırıların ardından açıklama yapan Ronay, “Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor” şeklinde konuşmuştu.

ECE RONAY KİMDİR?

17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır doğumlu. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla tanınan Genç sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.