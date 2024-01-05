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Sosyal medya fenomenleri Kıvanç-Beril Talu çifti 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı
150 Milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen Sosyal Medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Savcılıkça ifadeleri alınan Talu çifti, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı