Su kanalına düşen otomobilde hayatını kaybetmişti, olayın aslı kan dondurdu!

Kayseri Hacılar’da aracıyla su kanalında cesedi bulunan AK Parti Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk’ün ölümü savcılık tarafından şüpheli bulunmuştu. Beş aylık çalışma sonucu Aslantürk’ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Film gibi cinayetle ilgili 6 kişi hakkında dava açıldı.

AK Parti Kayseri Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk (57), geçen yıl 13 Ekim’de hayatını kaybetti. Aslantürk, aracıyla Hacılar ilçesinde su kanalına düşmüş halde bulundu. Olayın ardından ailesi “Akşam evde otururken kalp krizi geçirdi. Kendi imkanlarıyla hastaneye giderken kaza yaptı” şeklinde açıklama yaptı. Ancak gerçek 5 ay sonra ortaya çıktı.

EVİNDEN KAÇIRIP, DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER!

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmaya göre Aslantürk’ün ailesi M.T’ye misafirliğe gitti. Eyüp Aslantürk tek başına kaldı. Bir süre sonra evin elektrikleri kesildi. Dışarıya bakmak için kapıdan çıktığı sırada yüzü kar maskeli üç kişi üzerine atladı. Şahıslar darbettikleri Aslantürk’ün ağzını bez ve kol bandıyla, ellerini de plastik kelepçeyle bağladı. Zanlılar, Eyüp Aslantürk’ü kendi aracına koyup bağ evine götürdü, burada da dövdü. Kaburgaları kırılan Aslantürk hayatını kaybetti.

CİNAYATE KAZA SÜSÜ VERDİLER

Şahıslar olaya trafik kazası süsü vermek için maktulü, arabasıyla birlikte kanala itti. Cinayeti işedikleri iddia edilen F.P, K.S.Y, B.G. ve onlara yardımcı olan B.E. gözaltına alındı. Bağ evinin B.E’nin sevgilisine ait olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın, 3 zanlıyı aracıyla Aslantürk’ün evine götürdüğü, cesedi kanala atarken de yanlarında olduğu belirlendi. Suçlamaları reddeden şüpheliler tutuklandı.

Bu kişiler ile Aslantaş’ın ailesinin misafirliğe gittiği M.T. ve A.T. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza istendi.

Tutuklu şahıslar için de 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından hapis talep edildi. Şddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.