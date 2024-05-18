Suç işleyen bedelini ödedi! Muhalefetin "Kobani" eleştirilerine hukukçulardan cevap

Elinde 37 masumun kanı bulunan Demirtaş ve diğer HDP’liler mahkûm olunca CHP ile muhalifler seçim ortaklarına sahip çıkmak için ‘yargılama siyasi’ dedi. Sokak çağrısıyla 6-8 Ekim kalkışmasının fitilini Selahattin Demirtaş’ın ateşlediğini belirten hukukçular “Mahkemeler, dosyadaki delillere göre karar verir. Kaybedilen canlarımız var. ‘Dava siyasi’ demek yerine katledilen Kürt kardeşlerimizin hakkını aramak lazım” diyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Muhalefet, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kobani davasında yargılanan aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu birçok sanığa verdiği cezaları ‘siyasi’ olarak değerlendirdi ancak hukukçular, mahkemenin delillere göre karar verdiğini söyledi. 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin de yaralandığı 6-8 Ekim terör olaylarında yaşananlar hafızalardaki yerini koruyor.

DEAŞ’ın Kobani’yi (Ayn el-Arab) kuşatmasıyla patlak veren süreçte Yüksekdağ’ın, “Sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz” sözleri hafızalara kazınırken, Demirtaş’ın Genel Başkanlığını yaptığı HDP Merkez Yürütme Kurulu, “Kobani’de yaşanan katliam girişimine karşı yediden yetmişe bütün halkımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Kobani’deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz” açıklamasıyla olaylar patlak vermişti.

6 Ekim 2014’te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesilmişti. Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verilmişti.

BÖRÜ VE ARKADAŞLARI ÖLDÜRÜLDÜ

Şiddet olaylarında iki polis şehit olurken, Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı’nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edilmişti. Olaylar sırasında ayrıca 435’i sivil, 326’sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralanmıştı. İddianamede, olaylar sırasında 37 “nitelikli adam öldürme”, 29 “adam öldürmeye teşebbüs”, 3 bin 777 “mala zarar verme” olmak üzere bir çok soçun işlendiği belirtilmişti. Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

201 OKUL HASAR GÖRDÜ

Bunların yanı sıra, Tunceli’de iki, Mersin’de üç, Diyarbakır’da 34, Şırnak’ta 13, Batman’da dört, Şanlıurfa’da 19, Bitlis’te sekiz, Bursa’da iki, Mardin’de 36, Muş’ta altı, İstanbul’da 11, Bingöl’de iki, Hakkâri’de 28, Siirt’te 13, Van’da 18, Gaziantep ve Adıyaman’da birer okul olmak üzere toplam 201 okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar oluşmuştu.

SARI: YAFTALAMA DOĞRU DEĞİL

Kararın “siyasi” olduğuna ilişkin tartışmaları gazetemize değerlendiren Hukukçu Mehmet Sarı, mahkemenin delillere göre karar verdiğini söyledi. Sarı “Bağımsız mahkemeler yapmış olduğu yargılamalarda hazırlanan iddianameler ve dosya içeriği değerlendirmek suretiyle karar verirler. Duruşmalarda iddia makamı olduğu gibi savunma makamı da vardır. Mahkemeler önüne konulan tüm delilleri, belgeleri değerlendirir ve kararını verir. Üstelik bu kararlar temyiz yoluyla hukuk denetimine de açıktır. Tarafların yargılamada iddialarını ve savunmaları ortaya koymuşken peşinen ve ön yargılı olarak dava siyasidir yaftalaması yapmak doğru değildir. Ortada kaybedilen canlarımız var. ‘Siyasidir’ demek yerine katledilen Kürt kardeşlerimizin haklarını aramak lazım” dedi.