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Suikasta uğrayan Timur Sevi yoğun bakıma alındı! Bir kişi yakalandı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari, Silahlı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, suikasta uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Sevi 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınırken olayla ilgili bir kişi yakalandı!..

Hakkari Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Suikasta uğrayan Timur Sevi yoğun bakıma alındı! Bir kişi yakalandı... - 1. Resim

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUNA DİZİLDİ

İlçenin tanınan ve sevilen simalarından olan Başkan Sevi'ye, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde suikast düzenlendi.

Suikasta uğrayan Timur Sevi yoğun bakıma alındı! Bir kişi yakalandı... - 2. Resim

Timur Sevi, olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başkan Sevi'nin 4 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 

Suikasta uğrayan Timur Sevi yoğun bakıma alındı! Bir kişi yakalandı... - 3. Resim

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturmayı sürdürürken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Sevi'nin ailesi ve sevenleri hastanedeki bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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