Suikasta uğrayan Timur Sevi yoğun bakıma alındı! Bir kişi yakalandı...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2024 04:46 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 05:03 - Güncelleme:

Hakkari, Silahlı Saldırı, Haber

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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, suikasta uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Sevi 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınırken olayla ilgili bir kişi yakalandı!..