Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan' sözleri! "Türkiye'nin ona 8 yıl daha ihtiyacı var"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Teşkilat Akademisi 2025 Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitim programına katıldı.

"KÜRESELLEŞME DENİLEN İŞ BİTMİŞTİR"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Soylu, 2008-2009 ekonomik krizi sonrası küreselleşmenin bittiğini ifade ederek, "Amerika’nın 2000 yılında toplam gayrisafi hasılası yaklaşık 10.3 trilyon dolar, Çin’in 1,3 trilyon dolar, Avrupa Birliği’nin 6,5 trilyon dolar. Şu anda 2025 yılındayız; Amerika'nın 10.3 trilyon dolardan geldiği yer 28 trilyon dolar, yani 2,5 kat büyümüş. Çin 1,3 trilyon dolardan 18,5 trilyon dolara çıkmış, yaklaşık 16 kat büyümüş. Avrupa Birliği 6,5 trilyon dolardan 18 trilyon dolara gelmiş, 2,5 kat büyümüş. Türkiye, 3 bin 200 dolardan 15 bin dolara gelmiş, Türkiye 4,5-5 kat büyümüş. Bunu şunun için söylüyorum; hani Batı her şeye hakim ya, her şeyi büyütecek, her şeyi istediği gibi yürütecek, hepimizin aklı ile oynayacak ya, küreselleşme iflas etmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A 6-8 YIL DAHA İHTİYACI VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun bu millete özgüven kazandırdığına vurgu yapan Soylu,"Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var" dedi.

"ÜST KAT LİDERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Dünyada üç tip lider vardır" diyen Soylu, "Üst kat lider, orta kat lider ve alt kat lider. Yüz yıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Eli yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma, bu ülkenin bir evladı olarak bunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Haber Süleyman Soylu hacca gitti! Fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

"ANADOLU COĞRAFYASI İÇİN EN BÜYÜK FELAKET"

Soylu, Türkiye'de doğurganlık oranının 1,48'e gerilediğini ve en temel meselelerden birisinin nüfus meselesi olduğuna dikkat çekerek, "Biz Amerika'da bir şirketin yaptığı araştırmada iyimser senaryoyla 2100 yılında 65 milyon nüfusa düşüyoruz. Kötümser senaryo ise 56 milyon. Bu durum Anadolu coğrafyasının karşılaşacağı en büyük felakettir. Tayyip Erdoğan ‘üç çocuk yapın’ derken aslında bir stratejiyi ortaya koyuyordu. İstanbul'da 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde ilkokula yazılan çocukların sayısı düştü, bu sene daha düşecek, seneye ve ondan sonraki sene daha düşecek. Okula ihtiyaç kalmayacak, öğretmen sayısına ihtiyaç kalmayacak" ifadelerine yer verdi.