Süleyman Soylu hacca gitti! Fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hacca gittiği ortaya çıktı. Soylu'nun Medine'de çekilen kareleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gitti.

Sosyal medya hesaplarından Soylu’nun Medine’de bulunduğu anlara dair fotoğraflar paylaşıldı. Karelerde Soylu'nun Hazreti Muhammed’in kabrinin yer aldığı Mescid-i Nebevî’de Kur’an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

O fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğeniyle karşılandı.

İşte Soylu'nun o kareleri: