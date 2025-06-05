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Naci Görür'den, Ege'deki şiddetli depremin ardından korkutan açıklama: İstanbul'da beklediğimiz...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı paniğe neden olurken Naci Görür ilk açıklamasında "Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

GÖRÜR'DEN "İSTANBUL" AÇIKLAMASI

Görür, paylaşımında "Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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