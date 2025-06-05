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Çanakkale'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çanakkale&#039;de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. AFAD Gökçeada açıklarında gerçekleşen depremin şiddetini 4,6 olarak duyurdu. Saat 07:30 sularında da Antalya Gazipaşa açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD iki deprem sonrası ilk verileri duyurdu, işte son durum...

Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bayram öncesi korkutan haberler peş peşe geldi. Bingöl, Denizli, Antalya ve Çanakkale'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı.

ÇANAKKALE'DE DEPREM OLDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gökçeada'ya 61.27 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.18'de gerçekleşen depremin yerin 12.61 km derinlikte olduğu belirtildi.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

AFAD, saat 07.32'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 67.26 kilometre olarak açıklandı. Bölgede gece boyu artçı sarsıntılar meydana gelmişti. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

DENİZLİ'DE DEPREM OLDU

Saat 07:56'da Denizli Sarayköy'de 3 büyüklüğünde deprem oldu. 

BİNGÖL'DE DEPREM OLDU

Saat 07:03'de Bingöl'de 3 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü ise Kiğı ilçesi olarak duyuruldu. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. 

Çanakkale'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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