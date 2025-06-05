AFAD duyurdu, Antalya'da şiddetli deprem oldu! İşte ilk veriler

Son dakika... Antalya'da deprem oldu. AFAD Gazipaşa merkezli depreme ilişkin ilk verileri duyurdu. Şiddetli sarsıntı birçok yerde hissedildi, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalya sallandı, AFAD Gazipaşa merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

AFAD, saat 07.32'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 67.26 kilometre olarak açıklandı. Bölgede gece boyu artçı sarsıntılar meydana gelmişti. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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BİNGÖL 3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Öte yandan saat 07:03 sularında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen ardından aynı yerde artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.