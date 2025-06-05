Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD duyurdu, Antalya'da şiddetli deprem oldu! İşte ilk veriler

AFAD duyurdu, Antalya'da şiddetli deprem oldu! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu, Antalya&#039;da şiddetli deprem oldu! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Antalya'da deprem oldu. AFAD Gazipaşa merkezli depreme ilişkin ilk verileri duyurdu. Şiddetli sarsıntı birçok yerde hissedildi, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalya sallandı, AFAD Gazipaşa merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. 

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

AFAD, saat 07.32'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 67.26 kilometre olarak açıklandı. Bölgede gece boyu artçı sarsıntılar meydana gelmişti. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

BİNGÖL 3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Öte yandan saat 07:03 sularında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen ardından aynı yerde artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faiz indirimi beklenirken, kredi çekeceklere 3 kritik uyarı! Konut, taşıt ve ihtiyaçta en düşük oranlar…Arife günü mesajları! Aileye akrabaya arkadaşa kısa, anlamı ve resimli mesajlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, mahkum yakınları çifte bayram etti! Halay çekerek beklediler - GündemYasa yürürlüğe girdi, yakınları çifte bayram etti!İsrail'den Özgürlük Filosu gemisi ile ilgili flaş karar! Gazze'ye yardım için yola çıkmışlardı... - Gündemİsrail'den flaş Madleen kararı!Kâbe'de gözyaşları sel oldu! At sırtında 240 günde Mekke’ye ulaştılar - GündemAt sırtında 240 günde Mekke’ye ulaştılarİnfaz yasası yürürlükte! 20 bin mahkûm tahliye ediliyor - Gündemİnfaz yasası yürürlükte! 20 bin mahkûm tahliye ediliyorSürücü yola değil cezaya odaklandı! Radar korkusu direksiyon sınavına dönüştü - GündemSürücü yola değil cezaya odaklandı!Erdoğan'dan 'mutlaka kurtaracağız' mesajı! 'Utanç' anayasası tarih olacak - Gündem'Utanç' anayasası tarih olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...