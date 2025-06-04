Deprem korkusuyla yaşayan İstanbul'da tedirgin eden manzara! Kadıköy'de yürekler ağza geldi
Marmara Depremi korkusu vatandaşları etkisi altına almışken, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkutan bir olay gerçekleşti. Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun altında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.
İstanbul, her güne yeni bir deprem korkusuyla uyanıyor. Vatandaşlar binalarının güvenliği hakkında endişe duyarken, Kadıköy'de korkutan bir manzara ortaya çıktı.
BİNA BALKONUNDA ÇÖKME
Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun altında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kopan parçalar alt katın balkonuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.
BİNA ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI
Polis ekipleri sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.
Belediye ekipleri çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı.
Ekiplerin incelemeleri sürüyor.