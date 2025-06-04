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Deprem korkusuyla yaşayan İstanbul'da tedirgin eden manzara! Kadıköy'de yürekler ağza geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Marmara Depremi korkusu vatandaşları etkisi altına almışken, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkutan bir olay gerçekleşti. Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun altında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.

İstanbul, her güne yeni bir deprem korkusuyla uyanıyor. Vatandaşlar binalarının güvenliği hakkında endişe duyarken, Kadıköy'de korkutan bir manzara ortaya çıktı.

Deprem korkusuyla yaşayan İstanbul'da tedirgin eden manzara! Kadıköy'de yürekler ağza geldi - 1. Resim

BİNA BALKONUNDA ÇÖKME

Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun altında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kopan parçalar alt katın balkonuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Deprem korkusuyla yaşayan İstanbul'da tedirgin eden manzara! Kadıköy'de yürekler ağza geldi - 2. Resim

BİNA ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Polis ekipleri sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.

Belediye ekipleri çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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