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Deprem kendisini unutturmuyor! Yıkım yok, can kaybı ve yaralı var...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Deprem kendisini unutturmuyor! Yıkım yok, can kaybı ve yaralı var...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmarislileri sokağa döken depremde herhangi bir yıkım olmazken, panikatak geçiren 14 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken, bölgede herhangi bir yıkım yaşanmadı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

AFAD’dan yapılan açıklamada, önceki gece saat 02.17’de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerinde de hissedildi.

Deprem kendisini unutturmuyor! Yıkım yok, can kaybı ve yaralı var... - 1. Resim

LGS’ye hazırlanan ve iki kız kardeşiyle aynı odada kalan Afra Nur Günlü (14) panikatak geçirip hayatını kaybetti

DEPREM KORKUSU ÖLDÜRDÜ

Depremde Çamköy Mahallesi, Sarıosmanoğlu Caddesi’ndeki evinde panikatak geçiren 8. sınıf öğrencisi Afranur Günlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Deprem sonrası bazı vatandaşlar sabahın ilk ışıklarına kadar dışarıda kaldı. Deprem, vatandaşları sokağa dökerken, yaşanan panik sonrası hafif şekilde yaralanan şahısların dışında herhangi bir yıkımın yaşanmadığı ilçede hayat normale döndü.

Marmaris’te tatil yapan yabancı turistler de gece yaşanan depremi hissettiklerini, biraz korktuklarını ama tatillerine devam ettiklerini ifade ettiler.

Deprem kendisini unutturmuyor! Yıkım yok, can kaybı ve yaralı var... - 2. Resim

75 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir genelinde yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadığını bildirdi. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 75 vatandaştan 14’ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya “Sekiz kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da deprem sonrası psikososyal destek hizmetinin verildiğini belirtti.

Deprem kendisini unutturmuyor! Yıkım yok, can kaybı ve yaralı var... - 3. Resim

Öte yandan dün Girit Adası açıklarında saat 14.26’da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 5,39 kilometre olarak açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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