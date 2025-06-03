Muğla depremi sonrası Süleyman Pampal'dan endişenlendiren sözler! "9 büyüklüğünde deprem olabilir"

Marmaris açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan yer bilimci Süleyman Pampal, bölgedeki tehlikeye dikkat çekti. Pampal, bölgenin tekin olmadığını söyleyip "8-9 arası büyüklükte deprem olma ihtimali var. Teyakkuz durumu önemli" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, gece saat 02.17'de Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. Sarsıntı Muğla ve Aydın'da panik yaşanmasına neden olmuştu. Korkutan depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu ise hayatını kaybetmişti.

Saat 14.26 sıralarında bir deprem de Girit Adası yakınlarında yaşandı.

Depremler sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamalarda bulundu.

"BÖLGE TEKİN DEĞİL, TEYAKKUZ ÖNEMLİ"

CNN Türk'e konuşan Pampal'ın açıklaması şu şekilde;

"Ege'de 9'luk deprem olabilir. Böyle bir deprem tsunamiye de neden olabilir.

Rodos-Girit hattının güneyinde Helen yayı ile Kıbrıs yayının üzerinde olan ve buradan kuzeye dönük hendekler var. Onlara çok yakın bu son deprem. Onların yakınında da Fethiye-Burdur fayı var ve o fay aktif.

1971'de Burdur'da 7.2'lik deprem üretti. Yani bölge tekin değil. Bölgede 8-9 arası büyüklükte deprem olma ihtimali her zaman var. Aynı faylar üzerinde oluyor. Bunlar küçük ama büyüğü de mümkün teyakkuz durumu önemli. Tedbirli olmakta yarar var"