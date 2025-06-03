Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Marmaris depreminin ardından Ege yine sallandı!

Marmaris depreminin ardından Ege yine sallandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marmaris depreminin ardından Ege yine sallandı!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün gece Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Ege Denizi yine sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının büyüklüğü 5,0 olarak belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, gece saat 02.17'de Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. Sarsıntı Muğla ve Aydın'da panik yaşanmasına neden olmuştu.

AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 14.26 sıralarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Temmuz zammını yetersiz buldular! Memur-Sen'den hükümete kritik çağrı, taleplerini sıraladılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin konuştuğu Marmaray’daki yumruk olayında yeni gelişme! Genç kız harekete geçti - GündemTürkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme!Muğla 5. ile sallandı, AFAD'dan açıklama geldi - GündemMuğla 5. ile sallandı, AFAD'dan açıklama geldiTrabzon'da sağanak yağış hayatı felç etti! Eski devlet sahil yolu sular altında - GündemOnlarca araç sular altında! Felaketi yaşıyorlarKremlin'den zirve açıklaması geldi! Savaş sona erecek mi? - GündemTarihi zirvenin ardından bir açıklama daha!Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalı - Gündem"Yakalanan altın fırsat kaçırılmamalı"Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Anayasa toplantısında tarih netleşti - GündemErdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Toplantı tarihi netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...