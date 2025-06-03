Marmaris depreminin ardından Ege yine sallandı!

Dün gece Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Ege Denizi yine sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının büyüklüğü 5,0 olarak belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, gece saat 02.17'de Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. Sarsıntı Muğla ve Aydın'da panik yaşanmasına neden olmuştu.

AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 14.26 sıralarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.