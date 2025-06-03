Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla 5.8 ile sallandı, AFAD'dan açıklama geldi

Muğla 5.8 ile sallandı, AFAD'dan açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Muğla 5.8 ile sallandı, AFAD&#039;dan açıklama geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'daki 5.8'lik depremin ardından açıklama yapan AFAD, hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla herhangi bir yıkımın bulunmadığını açıkladı. Depremden 69 kişinin etkilendiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, saat 02.17'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilgili tüm kurumların çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Depremin, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerinde hissedildiği anımsatılan açıklamada, "Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarına başlanmış olup, depremin etkili olduğu illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Depremin hissedildiği illerimizde an itibarıyla herhangi bir yıkım bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

69 KİŞİ ETKİLENDİ

Açıklamada, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin'in çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye intikal ettiği aktarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 2 hasar tespit talebinin alındığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapmak üzere ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muğla ilimiz Fethiye ilçesinde, bir vatandaşımız panikatak nedeniyle hayatını kaybetmiş, yüksekten atlama, panik atak ve benzeri nedenlerle 69 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Her şey 20 dakikada oldu! 500 bin liralık altın götürdülerTürkiye'nin konuştuğu Marmaray’daki yumruk olayında yeni gelişme! Genç kız harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmaris depreminin ardından Ege yine sallandı! - GündemMarmaris depreminin ardından Ege yine sallandı!Türkiye'nin konuştuğu Marmaray’daki yumruk olayında yeni gelişme! Genç kız harekete geçti - GündemTürkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme!Trabzon'da sağanak yağış hayatı felç etti! Eski devlet sahil yolu sular altında - GündemOnlarca araç sular altında! Felaketi yaşıyorlarKremlin'den zirve açıklaması geldi! Savaş sona erecek mi? - GündemTarihi zirvenin ardından bir açıklama daha!Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalı - Gündem"Yakalanan altın fırsat kaçırılmamalı"Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Anayasa toplantısında tarih netleşti - GündemErdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Toplantı tarihi netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...