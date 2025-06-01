AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Kığı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 12.26 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Bingöl'ün Dallıca köyü olarak belirtilirken, sarsıntının büyüklüğünün 4.5 olduğu ifade edildi.