Kütahya'da korkutan depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı

Kütahya'da gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. AFAD Simav merkezli sarsıntılara ilişkin ilk verileri paylaştı, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Kütahya sallandı, AFAD gece yarısı peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin verileri internet sitesinden paylaştı.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde gece 02:30 sularında 3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. 15 dakika sonra aynı yerde bir artçı daha meydana geldi, ufak sarsıntılar sabaha kadar sürdü. İnsanlar yine aynı korkuyu yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması sevindirdi.

MUĞLA'DA ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan Muğla'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından büyük korku yaşayan vatandaşların panik havası sürerken artçı sarsıntıların da devam ettiği öğrenildi. Yine AFAD'in internet sitesinden son depremlere ilişkin ilk veriler yer aldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.