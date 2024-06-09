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Ölüdeniz'de korkunç olay! Bir anlık dalgınlığı sonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ölüdeniz&#039;de korkunç olay! Bir anlık dalgınlığı sonu oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ölüdeniz'de güvenlik şeridinin dışında yüzen yaşlı turiste su sporları bölümünde çalışan sürat teknesi çarptı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken turistin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti. Ölüdeniz'de bir plajın güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov’a (61) isimli turiste su sporları bölümünde çalışan sürat teknesi çarptı.

Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sosnov'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti - 2. Resim

Cenaze Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürat teknesini kullanan M.Ç. gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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