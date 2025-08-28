Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Süreç komisyonu 7. kez toplandı! Bu kez onlar dinlenecek

Süreç komisyonu 7. kez toplandı! Bu kez onlar dinlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 7. kez toplandı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugünkü toplantıda eski Meclis Başkanlarının dinleneceğini belirterek "Kendilerinin görüşlerinden istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, terörist elebaşı Öcalan'ın açıklaması ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla sürmüştü.

KOMİSYON ART ARDA TOPLANMIŞTI

Ardından ise sürecin yönetimi adına TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Komisyon partilerin üyeleriyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında çok sayıda toplantı gerçekleştirdi. Burada bakanlar, MİT Başkanı, şehit ve gazi yakınları dinlenmişti.

Süreç komisyonu 7. kez toplandı! Bu kez onlar dinlenecek - 1. Resim

ESKİ MECLİS BAŞKANLARI DİNLENİYOR

Bugün de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yedinci toplantısı düzenlendi. Komisyon TBMM eski Başkanlarını dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıya katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önceki dönem Başkanlarına teşekkür ederek, "Her birisi hem yasama faaliyetleri bakımından hem de siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip olarak, Türkiye'nin hem demokrasi tecrübesini hem de Türkiye'nin temel meselelerini hayatları boyunca takip etmiş ve çözüm üretmek için gayret sarf etmişler. Bütün meclis başkanlarımıza komisyonumuzun bu davetini kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.

10 Meclis Başkanımız bugün burada bizlerle birlikte olacak. 3 değerli Meclis Başkanımız sağlık sorunları nedeniyle bu toplantımıza onları davet edemedik. Birinci oturumda 5 Meclis Başkanımızı dinleyeceğiz. Plana göre yaşa göre deneyim kıdeme göre önceki dönem sırasına göre söz vereceğiz. Öğleden sonraki oturumda da diğer 5 meclis başkanımızı görüşlerinden istifade edeceğiz" dedi.

 

