Komisyon anneleri dinleyecek: Bu hafta iki toplantı yapılacak

Berat Temiz / ANKARA - TBMM’de çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada üst üste ikigün toplanacak. 8 Ağustos’ta yapılan toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleriBakanı Ali Yerlikaya ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i dinleyen komisyon, budefa şehit yakınları, gaziler ve insan hakları derneklerinin temsilcilerini ağırlayacak.Komisyon, yarın ve çarşamba günü saat14.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşbaşkanlığında toplanacak.

Yarınki toplantının ilk oturumunda Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş komisyona sunum yapacak. Aynı oturumda; Türkiye Harp Malulü Gaziler, ŞehitDul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gazilerve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile EmniyetTeşkilatı Vazife Malulü ve Şehit AileleriVakfı temsilcileri dinlenecek.

Toplantınınikinci oturumunda ise Diyarbakır Annelerine söz verilecek. Komisyonun çarşambagünü gerçekleştirilecek 5’inci toplantısınınilk oturumunda Cumartesi Anneleri veBarış Anneleri, komisyon üyelerine görüşlerini açıklayacak. İkinci oturumda iseİnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani YardımVakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Haklarıve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği ileTahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileridinlenecek.