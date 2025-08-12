Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3. kez toplandı

Terörsüz Türkiye sürecinin TBMM'deki işleyişi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 3. kez TBMM Tören Salonu'nda toplandı.

Komisyonda bugün çalışmalar değerlendirilecek ve sonraki toplantılara davet edilecek kişi ile kurumlar hakkında fikir alışverişi yapılacak.

İLK SÖZÜ KURTULMUŞ ALDI

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon açılışında bir konuşma yaptı.

Kurtulmuş, komisyonda bütün milletvekillerinin fikirlerini açık bir şekilde dile getirdiğini belirterek, "Bu komisyonun en temel meselesini terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi gerekli olan birçok düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımlarında konuşulması komisyonumuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir. Bu çerçevede komisyonumuz çalışmalarına sahip olmaktadır, samimiyetle sahip çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına faaliyet gösteren yani millet iradesi adına faaliyet gösteren bu komisyon kendi gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla birlikte yoluna devam etmektedir. Bu çerçevede ilk iki toplantıda alınan kararların oy veriyle verilmiş olması da kayda değerdir. Böylesine önemli, böylesine tarihi bir dönem işte atılan bu adımların bundan sonra da yine ortaklaşa mümkün olabilen en büyük ittifakla ortaya çıkılması çıkması en büyük adım olmalıdır" dedi.

KOMİSYON ÜYE SAYISI 51 OLDU

Öte yandan komisyona üye vermeyen İyi Parti için ayrılan kontenjan diğer partilere bölüştürülmüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İyi Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üyenin daha ismini Meclis Başkanlığına bildirmesini istemişti.

AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, DEM Parti, İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini Meclis Başkanlığına ulaştırdı.

AK Parti'nin komisyondaki üye sayısı 22'ye, CHP'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi. Yeni üyelerin de katılımıyla komisyon 51 kişiden oluşacak.