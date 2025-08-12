Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yol haritası çizilecek! Komisyona üç yeni üye

Yol haritası çizilecek! Komisyona üç yeni üye

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yol haritası çizilecek! Komisyona üç yeni üye
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00’te üçüncü toplantısını yapacak. Komisyon üye sayısının 48 yerine üye tam sayısı olan 51 kişi ile toplanacak.

ESMA ALTIN ANKARA - Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Grubu’nun, Meclis Başkanlığına komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirmesi üzerine, boş kalan üç sandalye için AK Parti, CHP ve DEM Parti’nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirmesi çağrısında bulunmuştu.

CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ı, DEM Parti ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ı komisyon üyeliği için önermişti. AK Partinin komisyon üyesi ise Denizli Milletvekili Cahit Özkan oldu.

Yeni üyelerle birlikte bugün tam kadro yapılacak toplantıda, komisyonun gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Komisyon Başkanı Kurtulmuş da kendi önerilerini üyelerle paylaşacak. Daha sonraki toplantılarda üyeler, dinlemesini istediği kişi ve kurumlarla ilgili önerilerini sunacak ve bunun üzerine istişareler yapılacak.

