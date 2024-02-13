Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Türkiye, yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kökünü kurutmak için operasyon üstüne operasyon düzenlemeye devam ediyor. Bu süreçte teröristlerin inlerine bir bir girilirken, aynı zamanda teslim olanlarla birlikte teröristlerin sayısında büyük azalma görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırı hazırlığı yapan 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."