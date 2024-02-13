Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Terörist, PKK, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

    Türkiye, yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kökünü kurutmak için operasyon üstüne operasyon düzenlemeye devam ediyor. Bu süreçte teröristlerin inlerine bir bir girilirken, aynı zamanda teslim olanlarla birlikte teröristlerin sayısında büyük azalma görüldü.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırı hazırlığı yapan 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON

    MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeröristPKK
    Haberler > Gündem > Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar - GündemBahçeli'den önemli açıklamalarKıskançlık krizi rehine krizine döndü! Polis etkisiz hale getirdi - GündemKıskançlık krizi rehine krizine döndüDepreme trafikte yakalandı, hayatı 5-10 saniye ile kurtuldu! O anlar kamerada - GündemDepreme trafikte yakalandı, hayatı 5-10 saniye ile kurtuldu! O anlar kameradaÖSYM Başkanı duyurdu: Yapay zeka ile soru üreteceğiz - GündemÖSYM'den tarihi adım! Soruları yapay zeka hazırlayacakGürsel Tekin zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - GündemZehir zemberek sözlerle istifa ettiKabine'de neden atama kararı çıkmadı? Öğretmen adaylarının merak ettiği soru cevabını buldu - GündemKulis bilgisini canlı yayında verdiPsikolojik sorunlar yaşayan genç, annesini bıçaklayarak öldürdü - GündemPsikolojik sorunları olan genç, anne katili olduAkdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem - GündemAkdeniz'de 3.9 büyüklüğünde depremAntalya'da kuvvetli sağanak hayatı felç etti! 5 ilçede okullar tatil edildi, sokaklar göle döndü - GündemAntalya böylesini görmedi!Sosyal yardımlarda yapay zekâ dönemi! İstismarların önlenmesi hedefleniyor - GündemSosyal yardımlarda yapay zekâ dönemi
    Sonraki Haber Yükleniyor...