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    • Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Terörist, Milli Savunma Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kökünü kurutmak için peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Güvenlik güçleri teröristlerin inlerine bir bir girerken, etkisiz hale getirilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. 

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeröristMilli Savunma Bakanlığı
    Haberler > Gündem > Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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