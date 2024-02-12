Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kökünü kurutmak için peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Güvenlik güçleri teröristlerin inlerine bir bir girerken, etkisiz hale getirilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."