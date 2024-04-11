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Sürücüler kontak kapattı! İstanbul'a dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayram'ı tatilini şehir dışında geçiren İstanbullular şimdiden yollara düştü! Eskihisar ve Tekirdağ'da sürücüler kontak kapattı, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu,

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen İstanbullular memleketlerine ve tatil bölgelerine akın etti. İstanbullular tatilin sonunu beklemeden şimdiden yollara düştü. Bayram tatilinin 6. gününde İstanbul'a uzanan karayolu ve feribotlarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

ESKİHİSAR'DA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Eskihisar'daki feribot iskelesini kullanan sürücüler uzun kuyruk oluşturdu. Yalova'ya gidecek olan araç sürücüleri turnike sıralarını beklerken kontak kapattı.

Sürücüler kontak kapattı! İstanbul'a dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu - 1. Resim

Kilometrelerce araç kuyrukları havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri de olumsuz duruma karşı trafikte çalışmalarına devam ediyor.

Sürücüler kontak kapattı! İstanbul'a dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu - 2. Resim

TEKİRDAĞ İSTANBUL YOLUNDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler kontak kapattı! İstanbul'a dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu - 3. Resim1

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor. Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Beyazköy mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Kara yolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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