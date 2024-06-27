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TAG Otoyolu'nda feci kaza! İki tır arasındaki faciada 3 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tag Otoyolu, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TAG Otoyolu'nda Gaziantep-Kahramanmaraş bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kazanın görüntülerinde iki tır arasında kalan otomobilin parçalandığı görüldü. 

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümü korkunç bir kazaya sahne oldu. 

Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! İki tır arasındaki faciada 3 kişi öldü - 1. Resim

3 KİŞİ ÖLDÜ

Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! İki tır arasındaki faciada 3 kişi öldü - 2. Resim

Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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