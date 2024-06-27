TAG Otoyolu'nda feci kaza! İki tır arasındaki faciada 3 kişi öldü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
TAG Otoyolu'nda Gaziantep-Kahramanmaraş bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kazanın görüntülerinde iki tır arasında kalan otomobilin parçalandığı görüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümü korkunç bir kazaya sahne oldu.
Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.
Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı