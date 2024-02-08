Tam 91 ilçeden daha büyük! "Türkiye'nin en kalabalık köyü" unvanını geri aldı

Türkiye'nin 2023 yılı nüfus verileri açıklandı, en kalabalık köy belli oldu. 2021 yılında yerini Şırnak'ın Cizre ilçesine kaptıran Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bağlı Bostanbükü Köyü, "Türkiye'nin en kalabalık köyü" unvanını geri aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının nüfus verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK KÖYÜ BOSTANBÜKÜ

Paylaşılan verilerde Türkiye'nin en kalabalık köyü de belli oldu. Derlenen bilgilere göre; en kalabalık köy 6 bin 64 kişilik nüfusu ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı olan Bostanbükü Köyü oldu.

2021 yılında birinciliği Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyüne kaptıran Bostanbükü, yeniden birinciliği ele aldı. Köy, sanayi sitesi ile ünlü tekstil firmalarının da bulunması ile göç vermeyen bir yapıya sahip.

"GÖÇ VEREN DEĞİL GÖÇ ALAN BİR KÖY"

Köy muhtarı Osman Alkan, "Bostanbükü, TÜİK verilerine göre 6 bin 64 nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık köyü ilan edildi. Köyümüz göç veren değil göç alan bir köy. Karabük'e, Safranbolu'ya ve üniversiteye yakın olması dolayısıyla sürekli göç alan, cazibe merkezi haline gelmiş bir yerleşim merkezi. Hem köy hayatı hem şehir hayatının yaşandığı güzel yerlerden bir tanesi. Bunun için sürekli nüfus artışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ASIL GEÇİM KAYNAĞI TARIM VE HAYVANCILIK"

Köyde ilkokul, sağlık ocağı, düğün salonu, 2’şer tane KYK yurdu ve tekstil atölyesi ile zincir marketlerin bulunduğunu belirten Alkan, "Köyün asıl geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Profesyonel anlamda seracılık faaliyetleri köyümüzde devam ediyor. Karabük'ün yerel üretimde sebze üretiminin önemli bir kısmını köyümüzde yetiştiriyoruz" diye konuştu.

KÖY, 91 İLÇEDEN BÜYÜK

Köyün belde olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu belirten TÜİK verilerine göre 91 tane ilçeden büyük olduğunu söyleyen Alkan, "Köyümüzde 2 tane KYK yurdu var. Bu yurtta kalan 4 bin öğrenci var. Bunlar nüfusun dışında. Bostanbükü Köyü nüfusuna kayıtlı değiller ama burada ikamet ediyorlar, yaşıyorlar. Bu öğrenci kardeşlerimizi de kattığımızda köyün nüfusumuz yaşayan nüfus olarak 10 bini geçiyor" ifadelerini kullandı.