Tarihe geçti! 14,5 km'lik yeni Zigana Tüneli'ni 2,5 saatte yürüdü

Tarihe geçti! 14,5 km'lik yeni Zigana Tüneli'ni 2,5 saatte yürüdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

21 yaşındaki Mahmut Çam, dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin ise en uzun tünelini yaya olarak geçti.

21 yaşındaki Mahmut Çam, Muğla'dan başladığı yaya Türkiye turu dahilinde Trabzon ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin ise en uzun tüneli olan 14,5 km'lik yeni Zigana Tüneli'ni 2,5 saatte yürüdü.

ARKADAŞLARIYLA TARTIŞMIŞTI 

Yaklaşık 5 aydır yürüyerek Türkiye'yi gezen Mahmut Çam'ın yolculuğu, arkadaşlarıyla yaşadığı küçük bir tartışma sonrası başladı. Muğla'dan otostop çekerek yola çıkan ancak araç bulamayınca yürümeye başlayan Çam, zamanla bu yolculuğu hayatının merkezine aldı.

Gittiği şehirlerde farklı insanlarla tanışan ve hikayesini sosyal medyada paylaşan Çam, yüzlerce kilometreyi adım adım kat ederek Karadeniz'e ulaştı. Karadeniz gezisi kapsamında dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin ise en uzun tüneli olan yeni Zigana Tüneli'ne ulaşan Çam, 14,5 kilometre uzunluğundaki tüneli yaklaşık 2.5 saatlik bir sürede yürüyerek tamamladı.

ASIL AMACI AFRİKA

Türkiye'yi gezmek için bir maceraya atıldığını belirten Mahmut Çam  "Muğla'dan başladım. Amacım gezmek olduğu için planımda herhangi bir son koymuyorum. İlk önce Ege, Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin dört bir sınırını gezdikten sonra iç kesimleri gezeceğim. Sonrasında yurtdışına açılmayı düşünüyorum. Yaklaşık 5 aydır yürüyorum. Çok fazla anım oldu. Ekstra bir durum olmadığı sürece kesinlikle arabaya binmiyorum. Türkiye'yi gezdikten sonra Afrika kıtasını keşfedebilmek istiyorum. Orada kabile hayatını ve doğal yaşamı görmek istiyorum" dedi.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR REKOR YOK 

Tünellerde böyle bir rekor denemesinin olmadığını belirten Çam, "Türkiye'de Zigana'dan uzun tünel yok. Daha önceden orayı geçen var mı diye baktım. Olmadığını öğrendim. Dünyanın en uzun tünellerinin tamamına baktım onda da yoktu. Bu tüneller zaten yaya trafiğine kapalı. Ben bile geçerken çok zor bir şekilde izin aldım. O yüzden hiçbir tünelde rekor denemesi yok. Zaten Guinness Rekorlar kitabında da böyle bir kategori yok. Kategori olmadığı için Guinness'ten veri alamıyoruz. O yüzden tescili için çabalayacağım."  ifadelerini kullandı.

