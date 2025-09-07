2 tünel açma makinesi kazılara başladı! 28,5 kilometrelik Körfezray Metrosu'nda tarihi gün

Kocaeli’de, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek 28,5 kilometrelik Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi (TBM) düzenlenen törenle ilk kazılarını gerçekleştirdi.

Körfezray'ın Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Körfezray Metrosu’nun Kocaeli'nin ulaşım vizyonunda tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kocaeli’nin yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla veren bir şehir olduğunu dile getiren Tipioğlu, cari açığın kapatılması noktasında Kocaeli gibi şehirlerin daha fazla üretmesi ve ihracat yapması gerektiğini kaydetti.

Tipioğlu, Kocaeli’nin sadece sanayinin değil aynı zamanda inovasyonun, bilginin, birikimin, bilimin de başkenti olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinden otomotive, yazılımdan, yapay zekaya kadar birçok alanda Kocaeli Türkiye Yüzyılı vizyonunun en stratejik şehirlerinden biridir" diye konuştu.

Bugün temeli atılan Körfezray’ın ekonomiye değer katacağını, trafiği rahatlatacağını anlatan Tipioğlu, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli açısından tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirtti.

Limanlarıyla, sanayisiyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden olan Kocaeli’nin bazı büyük problemleri olduğuna işaret eden Büyükakın, özellikle son dönemde yaşanan büyümeyle şehir içi trafiğin arttığını anlattı.

Büyükakın, Kocaeli için vizyon anlamında yapılması gerekenin toplu taşımanın teşvik edilmesi olduğunu vurgulayarak, "Toplu taşıma hali hazırda toplam yolcu hareketliliğinin yüzde 16 seviyesinde. Bunu yüzde 32’ye çıkarmamız gerekiyor. Raylı sistemin de payı toplu taşımanın içinde yüzde 7 seviyesinde. Bunu da yüzde 14’e çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak bütün planlamalarını ve Bakanlıkla olan görüşmeleri bu doğrultuda yürüttüklerini anlatan Büyükakın, "Gebze Darıca metrosu ve şu anda TBM’lerini devreye alacağımız kuzey metro çalışmasıyla güney metro çalışmasının da ana proje çalışmalarını başlattık. Kocaeli toplu taşıma sistemi hem hızlı hem güvenli hem de entegre bir toplu taşıma sistemine doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

"4 TBM HAZIR HALE GELDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de projenin 28,5 kilometre uzunluğunda tamamen yer altında seyreden 18 istasyonlu bir metro projesi olduğunu aktardı.

Proje kapsamında kazacakları tünellerin uzunluğunun 52 kilometreyi aştığını anlatan Eyigün, tünelleri kazdıktan sonra montajlayacakları ray uzunluğunun da 58 kilometreyi bulduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen projenin 80 metro aracının teminini de içerdiğini vurgulayan Eyigün, "Bu araçlar tam otonom, tam otomatik, insansız kumanda edilen en modern şekilde tescil edilmiş sinyalizasyon sistemi altında hareket edecekler. Devam eden Gebze Darıca metro projemiz ve bu projenin tamamlanmasıyla Kocaeli kapsamında raylı sistem uzunluğu Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere 61 kilometreyi bulacak" dedi.

Eyigün, projenin Türkiye'nin en zor zemin koşullarının bulunduğu bir arazide gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Deprem kuşağındayız. Bununla beraber yeraltı suyu baskısı altındayız. Anakaya yok ya da çok derinde. Bununla beraber bu organik içerikli zemin aynı zamanda gaz çıkışları da içerebiliyor. Tüm bunların kapsamında geliştirdiğimiz özel çözümle hareket edip başarıyla tamamlamış olacağız. Projemiz tamamlandığında diyebilirim ki deprem açısından en güvenli yer bizim metrolarımız, istasyonlarımız olacaktır. Özel teknikler kullanacağız. Nasıl ki Osmanlı tamamen dolgu alanında Dolmabahçe Sarayı'nı yaparken ahşap kazıklar kullanmıştı. Burada da zor zemin koşulları ama özel teknikler ve inşallah başaracağız."

Proje kapsamında yer alan en önemli işlerinin tünel açma makinelerinin girişi ve tünellerin kazılması olduğunu belirten Eyigün, "Bugün hemen yanımızda gördüğünüz kazı çukuru 255 metre uzunluğunda, 25 metre derinliğinde bir çukur. 4 TBM hazır hale geldi. İlk 2’sini inşallah bugün uğurluyoruz zemine. Bu ne demek? Otogar istikametinde birinci ve ikinci TBM’lerimiz bugün başlıyor. İki ay kadar zarfta İstanbul istikameti yani Körfez ve Derince istikametine seyredecek diğer 2 TBM başlıyor" diye konuştu.

Eyigün, daha sonra Derince Millet Bahçesi istasyonundan hat sonuna doğru 2 TBM’nin daha kazıya başlayacağını anlatarak, "Toplam 6 TBM, her birisi 7,5 kilometre, bir noktadan girdiğinde lojistik davranışı itibariyle, imkanlar itibariyle hareket ediyor. 7,5 kilometre sonra ferahlıyor. Sonra yeni bir etaba başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki üç dört yıl zarfında Kocaeli'yi bir baştan bir başa kat eden bu metro macerasına başlıyoruz aslında mühendislik olarak" ifadelerini kullandı.

Körfezray projesiyle Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinin birbirine bağlandığını anlatan Eyigün, "Bunun anlamı şu, aslında Türkiye'de bir projeyle merkezi nüfusun yaklaşık yarısını bağlayan bir metro yok. İlk defa böyle kapsayıcı bir metro oluyor. Gebze Darıca metromuzla körfezin kuzeyinde kapsanmamış bir ilçemiz kalmamış oluyor. Bununla beraber segmentlerin burada imal edileceğini, Türkiye’deki en büyük segment imalat fabrikasının da burada olduğunu söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 2 tünel açma makinesinin ilk kazısını başlattı.

Törenin ardından şantiye alanındaki segment fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Törene, Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı ve vatandaşlar katıldı.

KÖRFEZRAY METRO PROJESİ

Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacak proje, Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek.

Projenin ilk etabı Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını kat ederek kent merkezine ulaşacak. Hat, kent merkezine ulaştıktan sonra Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.

İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek metro projesinde dev kazı makineleri kullanılacak. Toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda montajı tamamlanan ilk 2 TBM, Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönünde kazılara başladı.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arası TBM kazılarının Nisan 2027'de, tüm kazıların ise Nisan 2028'de tamamlanması hedefleniyor.