Tarım Bakanı ürkütücü verileri açıkladı, 4 milyon köpek var kısırlaştırma yetersiz

Bir yılda en fazla 350 bin başıboş köpeğin kısırlaştırıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, “Bu köpekler her sene 1-2 defa, 6-8 yavru doğuruyor. Sürekli yer değiştiriyor. Ayrıca kuduz vakaları da artış gösterdi” dedi.

Sayıları sürekli artış gösteren başıboş sokak köpekleri, neredeyse her gün bir yerde vatandaşlara saldırıyor. Ölümlerin yaşandığı saldırılarda birçok yaralanma da meydana geliyor. Ayrıca trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar da yaşanıyor.

Kangren hâline gelen sokak köpekleri problemine çözüm için AK Parti, çalışma yaptı. Bu hafta Meclis’e gelmesi beklenen çalışmayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. “Başıboş sokak köpekleri probleminin temelinde, hayvanların sorumluluklarını kanuni olarak üstlenen bir kişi veya kurumun olmaması yatıyor” diyen Yumaklı “Sokak köpekleri konusunda son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüşler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm tavsiyeleri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sıkıntının da üstesinden geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

İşte İbrahim Yumaklı’nın dikkat çektiği 5 nokta:

- Başıboş köpek sayısı, 4 milyon civarında. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir.

- Bilimsel verilere göre, köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir.

- Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemiz kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlanmaktadır. Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır.

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu âşikârdır.

- İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir.