Tatil planı yapanlara paket tur ve otel konaklama anlaşmalarına karşı turizm dolandırıcılığı uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tatil planı yapan milyonlarca vatandaşı turizm dolandırıcılığına karşı uyardı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan turizm dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. "Vatandaşlarımızın Paket Tur ve Otel Konaklamalarında Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar" başlıklı bakanlık açıklamasında önemli detaylara yer verildi.

Bakanlık, tatilcilerin uyuşmazlık halinde tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtti. Zorunlu seyahat sigortası ve ile birlikte ihtiyari sigorta da yaptırılabileceğinin altı çizildi.