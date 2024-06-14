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Tatilciler yola çıktı! TEM'de trafik kilit, kaza yapan araçlar var...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler şu sıralar trafiğe takılmış durumda. Önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nda trafik ilerlemiyor...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Tatilciler yola çıktı! TEM'de trafik kilit, kaza yapan araçlar var... - 1. Resim

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Tatilciler yola çıktı! TEM'de trafik kilit, kaza yapan araçlar var... - 2. Resim

KAZA YAPAN ARAÇLAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde ise yoğun trafik havadan dron ile de görüntülendi.

Yoğun trafiğin cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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