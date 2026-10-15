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TBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz

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TBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz
Başlık ResmiTBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Şahin "Pazartesi itibarıyla da resmi sürecimiz bitecek ve rapor yazım aşamasına geçeceğiz" dedi.

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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrasında güvenlik önlemlerini yeniden masaya yatıran TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu toplandı.

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KOMİSYON BAŞKANI İSA MESİH ŞAHİN SEÇİLDİ

Toplantıda, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın TBMM Başkanvekili olmasıyla boşalan Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığı için seçim yapıldı. Tek aday olan AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Komisyon Başkanı seçildi.

TBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz
Başlık ResmiTBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ OLACAK”

Önemli bir soruna merhem olmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Hem Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ve dijital mecralarda yaşanan sorunlarla ilgili tespitlerimiz var ve çözüm önerilerimiz olacak” dedi.

TBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz
Başlık ResmiTBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz

“RAPOR YAZIM AŞAMASINA GEÇECEĞİZ”

Komisyonun çalışmalarında sona geldiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

Pazartesi itibarıyla da resmi sürecimiz bitecek ve rapor yazım aşamasına geçeceğiz. Raporda gerçekten kapsamlı notlarımız var. Buradaki en büyük arzumuz bu önemli soruna birlikte, oy birliğiyle bir metin ortaya koyabilmek, yol haritası çıkarabilmek. İnşallah raporda dijital mecralarda yaşanan sorunlardan aile birliğine, okullarımızın fiziki güvenliğinden dijital radikalleşmeye kadar çok önemli notlar yer alacak. Silaha erişimden farklı alandaki önemli tedbirlere kadar raporumuzda çok iyi bir yol haritası oluşturacak.

TBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz
Başlık ResmiTBMM Okul Saldırıları Komisyonu Başkanı açıkladı: Pazartesi rapor yazım aşamasına geçeceğiz
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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