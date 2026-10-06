Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu olan anne ve babasının tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Saldırganın anne ve babası tutuklu kalacak! Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında ara karar

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim tarihli ara kararında sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk durumlarını ayrı ayrı değerlendirdi. Mahkeme, isnat edilen suçların niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, tutuklama nedenleri ve öngörülen ceza miktarını dikkate alarak her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararda, sanıkların adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarının bu aşamada yetersiz kalacağı değerlendirmesine yer verildi.

Saldırganın anne ve babası tutuklu kalacak! Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında ara karar

Mahkeme ayrıca, önceki ara kararların aynen devamına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Karar, oy birliğiyle verilirken ailelerin avukatı Özcan Kara kararı değerlendirdi. Kara, "Okul saldırısı davasının 4 Eylül tarihinde duruşması yapılmıştı ve Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli Uğur Mersinli tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Bu karara itirazımız üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi annenin tekrar tutuklanmasına karar vermişti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk değerlendirme kararı verdi. Bu kararında mahkemenin vurguladığı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle hem anne, hem de babanın tutukluluk haline oy birliği ile karar verdi. Bu anlamda adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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