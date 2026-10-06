İstanbul'da okulda bıçaklı kavga: 5 öğrenci yaralandı
İstanbul Başakşehir'de bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Olayda 5 öğrenci yaralanırken Valilik'ten açıklama geldi.
Son dönemde Kahramanmaş ve Manisa'daki bazı okullarda yaşanan saldırıların ardından bugün bir kez daha aynı korku yaşandı.
İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda, öğrenciler arasında çıkan kavgada kan döküldü. Bir kız öğrencinin, 5 öğrenciyi yaraladığı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.
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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."