İstanbul Başakşehir'de bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Olayda 5 öğrenci yaralanırken Valilik'ten açıklama geldi.

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Son dönemde Kahramanmaş ve Manisa'daki bazı okullarda yaşanan saldırıların ardından bugün bir kez daha aynı korku yaşandı.

İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda, öğrenciler arasında çıkan kavgada kan döküldü. Bir kız öğrencinin, 5 öğrenciyi yaraladığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul'da okulda bıçaklı kavga: 5 öğrenci yaralandı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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