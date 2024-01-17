TBMM terör gündemi ile toplandı! KYB tedbir almazsa gereken yapılacak

17 Ocak 2024 06:06 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 06:09

Haber Merkezi ANKARA - TBMM üç haftalık aranın ardından, terör gündemiyle toplandı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlar ve PKK’nın sızma girişimleri hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Meclis Genel Kurulunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti. Bakanlar Meclis’te özetle şunları söyledi:

Millî Savunma Bakanı Güler: Bilen bilmeyen bazı kesimler tarafından yorumlar yapılıyor. ‘Ordumuzun bölgede ne işi var’ diye soruluyor. Böyle hassas bir konuda birlik içinde olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması asla ve asla kabul edilemez.

-Orada olmasaydık örgütün sınırlara yönelik saldırıları devam edecekti. Pençe Kilit Operasyonları ile kilit kapatılmıştır. Eğer orada olmasaydık, kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden şehit haberi gelmiyor. Teröristlerin kalbi Zap’a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu. 22-23 Aralık saldırıları olumsuz hava şartlarında görüş mesafesinin olmadığı noktada gerçekleşti. Üs bölgelerine yaklaşmaya çalışan teröristler etkisiz hâle getirilmiştir.

- Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK’lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak’ın kuzeyinde 1.689 terörist etkisiz hâle getirildi.

- Pençe-Kilit Harekâtı alanında 53; diğer Pençe alanlarında da 27 olmak üzere toplam 80 doktorumuz görev yapmaktadır. Yaralılarımız olması durumunda tahliyeler, hava şartları ile harekât emniyetinin gerekleri dikkate alınarak helikopterler dâhil en seri vasıtalarla üs bölgelerinden yapılmaktadır.

Dışişleri Bakanı Fidan: Örgüt, artık Türkiye’den çok Suriye ve Irak’ın güvenlik tehdidi hâline gelmiştir. Türkiye’de zemin kaybeden PKK, faaliyetlerini ağırlıklı olarak sınır ötesine taşımak zorunda kalmıştır.

- Süleymaniye’ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK’ya müzahir tutumunu değiştirmezse, daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz.

- PKK, Suriye’de ABD ve Batı ülkeleriyle iş birliği yaparak Suriye’yi bölmek için çalışmaktadır. Örgüt, Suriye’nin üçte birini kontrol eder hâle gelmiştir. Suriye sahasında birbiriyle rekabet içerisinde olan aktörler, kendi menfaatleri doğrultusunda, PKK varlığının devamından yana tutum sergilemektedir. Bizler, bu çarpık ilişkiyi sona erdirmede kararlıyız.

- ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örgüte teknoloji ve askerî teçhizat desteği vermektedir. ABD’nin bu faaliyetlerine bazı Avrupa ülkeleri de destek vermektedir. Rusya, diğer taraftan; Fırat’ın batısında özellikle Tel Rifat ve Menbiç’te PKK varlığına göz yummaktadır.

MECLİS’TEN TERÖRE KARŞI ORTAK BİLDİRİ

TBMM’de gerçekleştirilen terör konulu oturumda, teröre karşı ortak bildiri yayınlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla Genel Kurul’a sunulan bildiriyi, 24 Aralık’taki bildiriye destek vermeyen CHP de imzaladı. CHP’nin yanı sıra Deva Partisi de bildiriye destek verdi. DEM Parti hariç, tüm siyasi parti grupları tezkereye kabul oyu kullandı.

MECLİS’İN BİLDİRİSİ

Kurtulmuş, tezkereye ‘evet’ oyu veren partilere teşekkür etti. TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, Meclis kararı hâline gelen tezkerede şu ifadelere yer verildi: “Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kendi başkentlerinde Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye’ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz.”