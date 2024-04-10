Tedbirler sonuç verdi, Salda özüne dönüyor

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Nisan 2024 04:29 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 04:31 - Güncelleme:

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Araç girişleri engellendi, insan hareketliliği azaltıldı, beyaz adalarda göle girmek önlendi, piknik yasaklandı ve bu tedbirler sonuç verdi. Salda Gölü, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla yıllar sonra yine muhteşem görünüyor.