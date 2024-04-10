Tedbirler sonuç verdi, Salda özüne dönüyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Araç girişleri engellendi, insan hareketliliği azaltıldı, beyaz adalarda göle girmek önlendi, piknik yasaklandı ve bu tedbirler sonuç verdi. Salda Gölü, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla yıllar sonra yine muhteşem görünüyor.
Burdur’un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlenen Salda Gölü’nde alınan koruma tedbirleri, göl üzerindeki “Beyaz Adalar”ı tabii güzelliğine kavuşturmaya başladı. Kıyıdaki çukurlar kendiliğinden kapanarak yumuşak yer dokusunun doğal özelliği korundu. Koruma alan büyüklüğü 200’de yedi kat artırılan Salda Gölü, özel koruma bölgesi ilan edildi. Bu tarihten sonra kaçak yapılar yıkıldı, natürel malzemelerden yapılmış kullanım alanları oluşturuldu, göle yakın noktalara araç park edilmesi yasaklandı, göl çevresi dumansız hava sahası ilan edildi, 24 saat kameralı denetim başladı.
BEYAZ ADALAR'DA GÖLE GİRMEK YASAK
Ayrıca, Salda’nın “Beyaz Adalar” olarak adlandırılan bölgesinde göle girmek ve plajı kullanmak yasaklandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi